Партия «Единая Россия» продолжает мониторинг вопросов отопления в Саратове

На «горячую линию» по вопросам отопления поступило около 400 обращений.

В Саратовской области продолжает работать акция «Принимай тепло!» в рамках региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. С начала отопительного сезона на специальную «горячую линию» поступило около 400 обращений от жителей, все они взяты в работу.

Руководитель приёмной, заместитель председателя областной думы Сергей Овсянников отметил, что больше всего жалоб поступало от жителей Балакова, Ленинского района Саратова и города Маркса. Сейчас также открыта линия по вопросам платежей за отопление.

По всем проблемам с подачей тепла или оплатой жители могут обращаться по телефону +7-937-811-10-51 или в местную общественную приёмную партии.

Ольга Сергеева