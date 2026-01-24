Новые боевые потери: в СВО погибли Игорь Гущин, Сергей Половников и Дмитрий Петров

Саратовская область простилась с тремя военнослужащими, погибшими в зоне СВО.

В пятницу, 24 января, власти Саратовской области подтвердили информацию о гибели ещё трёх уроженцев региона в ходе специальной военной операции.

Память земляков почтили в Лысогорском районе, где в селе Широкий Карамыш состоялась церемония прощания с Дмитрием Петровым. Также погибли жители областного центра — Игорь Гущин и Сергей Половников. Подробности их биографий и обстоятельства гибели, как это часто бывает в подобных случаях, официально не раскрываются.

Это очередная трагическая весть для региона, чей скорбный список защитников, погибших при выполнении боевых задач, продолжает пополняться. Власти и жители Саратовской области выражают соболезнования семьям и близким погибших.

Ольга Сергеева