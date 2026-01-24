В Саратовской области в полтора раза выросло число смертей на пожарах в январе

С начала 2026 года в Саратовской области на пожарах погибли 15 человек.

Об этом сообщил руководитель регионального управления МЧС Алексей Татаркин.

Всего с 1 января в регионе зарегистрировано 179 возгораний, в которых пострадали 7 человек. Количество погибших почти на 50% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Так, в Петровском районе погибли двое пенсионеров, а в Балакове — мужчина и женщина, которые задохнулись дымом. Также зафиксирован первый случай гибели ребёнка: в Энгельсе в десятиэтажном доме погиб грудной младенец, его мать находится в реанимации.

По словам главы ведомства, основными причинами пожаров остаются неисправное электрооборудование и неосторожное обращение с огнём.

Алиса Эай