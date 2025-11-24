Новые леса появились на территории 1,8 тысяч гектаров Саратовской области

В осенний период текущего года в Саратовской области было произведено закладывание новых лесных массивов на территории 1,8 тысячи гектаров. Информация об этом размещена в телеграм-канале губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Если учитывать работы по восстановлению лесов, выполненные весной, то общая площадь, на которой были проведены соответствующие мероприятия в 2025 году, достигла отметки в 4 тысячи гектаров. Наиболее значительные объемы новых зеленых зон были созданы в Вольском, Лысогорском, Ровенском, Красноармейском, Екатериновском и Базарно-Карабулакском муниципальных образованиях.

В основном, для посадки использовались саженцы сосны, а также дуба и белой акации. Практически весь посадочный материал был получен из местных питомников. В настоящее время в регионе функционирует 12 подобных учреждений, общая площадь которых составляет 126 гектаров. В текущем году в них было выращено 11 миллионов сеянцев. Дополнительно, 300 тысяч сеянцев были выращены на территории лесного питомника национального парка «Хвалынский».

Проводимые работы по лесовосстановлению соответствуют целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова