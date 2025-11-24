Саратовцы попросили законодательно запретить раннее украшение новогодних елок

Саратовцы возмущены преждевременным появлением новогодних елок в торговых центрах.

23 ноября пользователи саратовских пабликов активно обсуждали установку новогодних елок в местных торговых центрах. Хотя дизайн праздничных деревьев горожане оценили положительно, многих возмутила преждевременная установка украшений.

В тематической группе «Так и живем. Саратов» во «ВКонтакте» развернулась дискуссия, где жители просили в будущем не начинать украшение города так рано. По их мнению, это лишает праздник ощущения новизны и чуда.

«Зачем так рано? Новый год только через месяц. Вы уже украсили всё за несколько месяцев до праздника, и он становится обыденностью», — написал один из пользователей. Другой участник обсуждения предложил законодательно ограничить раннюю установку новогодней атрибутики, отметив, что таким образом «крадут у населения праздник».

Горожане сошлись во мнении, что оптимальным временем для начала праздничного оформления должна быть середина декабря.

Ольга Сергеева