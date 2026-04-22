«Новые люди» передают бойцам автомобиль и крупную партию гуманитарной помощи

Региональное отделение партии «Новые люди» в Саратове подготовило к отправке в зону СВО автомобиль, полностью укомплектованный необходимой гуманитарной помощью для бойцов. Инициатива получила масштабную поддержку благодаря усилиям Дмитрий Калашников – сотрудника Саратовского арматурного завода – и секретаря регионального отделения партии Андрея Зобнина. В результате слаженной работы команды удалось обеспечить транспорт, собрать всё необходимое и подготовить машину к отправке на передовую.

К сбору и подготовке гуманитарной помощи подключились сотрудники Саратовского арматурного завода, компании «Энергомашкомплект» и волонтёрское движение «Вместе до победы».

Автомобиль передаётся бойцам вместе с грузом, в который вошли электроинструменты, автомобильные запчасти и другие необходимые материалы и снаряжение – всё, о чём просили подразделения.

Отправной точкой для организации сбора стала личная история Дмитрия Калашникова. Во время встречи в Камышине со своим сослуживцем, находящимся в отпуске по ранению, он узнал о ситуации на передовой и наиболее необходимых вещах для бойцов. Вернувшись в Саратов, Дмитрий инициировал сбор помощи и привлёк к нему коллег и единомышленников.

Сегодня автомобиль полностью укомплектован и готовится к отправке. В региональном отделении подчёркивают: подобные инициативы становятся системной частью работы партии – объединять бизнес, волонтёров и общественные организации ради практических решений и реальной поддержки.