В Саратовской области вузы станут доступнее для студентов из многодетных семей





В Саратовской области студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на компенсацию половины стоимости обучения в высших учебных заведениях. Соответствующий закон приняла сегодня Саратовская областная Дума.



Ранее льгота по частичной компенсации стоимости обучения действовала лишь для учащихся учреждений среднего профессионального образования. Расширение этой меры на вузовское звено депутаты назвали логичным продолжением последовательной политики поддержки многодетных семей в регионе.



«Мы все понимаем, что вырастить и выучить несколько детей – это огромный труд, а наша с вами задача – его максимально облегчить, – прокомментировала председатель комитета Думы по образованию и культуре Юлия Литневская. – Принимая данную меру поддержки, мы расширяем круг тех, кто сможет получить шанс на самореализацию и пополнить кадровый потенциал региона».



Ректор Саратовского государственного медицинского университета Андрей Еремин отметил, что новая мера значительно снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи. «Аналогичная мера поддержки на уровне среднего профессионального образования показала эффективность. Расширение ее на уровень высшего образования является отражением комплексного подхода к социальной политике», – подчеркнул он.



Свою оценку инициативе дала и член Общественного совета при областной Думе, многодетная мать Елена Кичаева. По ее словам, растущий запрос общества на квалифицированные кадры требует новых мер социальной поддержки.

«С этого года студенты из многодетных семей могут рассчитывать на компенсацию половины стоимости обучения в вузах и ссузах. Это существенно снижает финансовую нагрузку на родителей, позволяет талантливым ребятам получать востребованную профессию и способствует уменьшению оттока молодежи из региона», – подчеркнула Кичаева.