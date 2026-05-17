«Новые люди» провели озеленительную акцию в Малинках: жители высадили 3000 деревьев в рамках проекта «Зелёные города»

В ТСН «Малинки» прошла масштабная озеленительная акция, организованная при участии партии «Новые люди», Благотворительного фонда «Экосфера» и ТСН «Малинки» в рамках Всероссийской инициативы «Зелёные города».

Событие объединило десятки семей, жителей посёлка и гостей, которые решили провести утро с пользой и внести вклад в развитие городской среды.

В ходе акции участники высадили 3000 деревьев. Это стало не просто посадкой, а тёплым семейным событием. Участники устанавливали памятные таблички в честь близких людей, общались и проводили время на свежем воздухе. Для многих это стало возможностью сделать доброе дело и оставить символический след, который будет расти вместе с территорией.

Одним из инициаторов и организаторов мероприятия выступил руководитель местного отделения партии «Новые люди» в городе Энгельсе Виктор Пантюков. Совместно с партнёрами он помог объединить жителей и создать пространство для совместного полезного дела и живого общения.

Помимо озеленения, для участников подготовили розыгрыш призов и дружескую атмосферу, благодаря чему акция превратилась в настоящий семейный праздник.

Проект «Зелёные города» продолжает развиваться, а подобные инициативы показывают, что объединение жителей вокруг простых и полезных дел помогает формировать комфортную и современную среду для жизни.