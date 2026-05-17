Саратовцам напомнили об удобстве и плюсах личного онлайн-кабинета налогоплательщика

Почти 1,2 млн саратовцев зарегистрированы в «Личном кабинете налогоплательщика».

С начала года к сервису подключились более 21 тыс. человек.

Через кабинет можно получить информацию об имуществе и налогах, отследить задолженность, оформить «Семейный доступ» для оплаты налогов за детей, подать декларацию 3-НДФЛ, а также дистанционно обращаться в налоговую и заказывать электронные справки.

Получить доступ можно в любом налоговом органе с паспортом или через учётную запись на портале «Госуслуги». Забытый пароль восстанавливается онлайн через «Профиль» по email или контрольному слову.

Ольга Сергеева