Новые маршруты свяжут вокзал с Тарханами и Трофимовским

Новые рейсы должны улучшить доступность аэропорта «Гагарин» и разгрузить часы пик.

С 1 сентября в Саратове станет больше пригородных поездов.

Ежедневно между вокзалом и Тарханами будут курсировать три пары электричек. По рабочим дням добавят два состава по маршруту «Примыкание — Трофимовский».

В Приволжской железной дороге уточнили: решение направлено на улучшение транспортной доступности аэропорта «Гагарин» и повышение комфорта пассажиров в часы пик. О необходимости усилить железнодорожное сообщение ранее говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на обращения жителей.

Теперь у горожан появится больше вариантов добраться до нужных точек без пробок.

Ольга Андреева