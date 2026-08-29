Смерть за рулём: автобус с детьми внезапно опрокинулся

Водителю стало плохо на трассе, 28 пассажиров ехали на экскурсию, семь человек пострадали.

В Петровском районе вынесли приговор 37-летнему предпринимателю, чей автобус попал в смертельное ДТП. Утром 3 апреля транспорт ехал из Ершовского района в Пензу с 28 пассажирами, среди них 23 ребёнка. Возле села Новозахаркино водитель почувствовал себя плохо, съехал с трассы «Нижний Новгород – Саратов», и машина опрокинулась. Мужчина умер от сердечного приступа, семеро пострадали. Суд признал бизнесмена виновным в оказании небезопасных услуг.

Теперь ему грозит наказание за трагедию, которую можно было предотвратить.

Ольга Андреева