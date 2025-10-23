Новые ограничения США распространились на Саратовский НПЗ

США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также против Саратовского НПЗ, являющегося дочерним предприятием «Роснефти».

Соответствующее заявление распространило Министерство финансов США 22 октября 2025 года.

Согласно решению, всё имущество этих компаний, находящееся в юрисдикции США, подлежит блокировке. Целью мер называется ослабление российской экономики.

На этом фоне актуальной выглядит ранее высказанная позиция президента России Владимира Путина, который заявил, что западные санкции потерпели «полный крах», а Россия демонстрирует высокую устойчивость к внешнему давлению.

Ольга Сергеева