Замминистра здравоохранения Грайфер: в Саратовской области есть абсолютно трезвые села

В Саратовской области существуют населенные пункты, где полностью отсутствует продажа алкоголя и жители не употребляют спиртное.

Об этом на брифинге 23 октября сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Он привел статистику: если в 2015 году на учете с алкогольной зависимостью состояло около 30 тысяч человек, то сейчас их число сократилось до 17 тысяч. Также снижается и показатель продаж алкоголя на душу населения, чему способствуют такие меры, как «дни трезвости» и ограничение времени продажи.

Отвечая на предложение ужесточить правила продажи алкоголя, Грайфер отметил, что необходим комплексный подход: «Полный запрет вызывает обратные тенденции. Здесь важно соблюдать баланс».

По его словам, ключевая задача — правильно мотивировать население на отказ от вредных привычек.

Ольга Сергеева