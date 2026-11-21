Сколько теперь платить за коммуналку и как сэкономить

С 1 октября 2026 года в Саратовской области, как и по всей России, прошла плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по региону рост составил 11,1%, но по каждой услуге цифры отличаются.

Разбираем, что изменилось в квитанциях и как легально снизить платежи.

Электричество: +11,3% для большинства горожан

Для жителей Саратова и области тариф зависит от типа жилья и наличия электроплиты. Горожане с газовыми плитами теперь платят 6,03 руб./кВт·ч вместо 5,42 рубля. Для домов с электроплитами и для сельской местности тариф ниже — 4,22 руб./кВт·ч (было 3,79 рубля).

Если семья из трёх человек в Саратове с газовой плитой расходует в среднем 200 кВт·ч в месяц, рост платежа составит около 122 рублей — с 1084 до 1206 рублей.

ИИ

Газ: плита подорожала меньше, отопление — ощутимее

Индексация цен на газ оказалась дифференцированной. Газ для приготовления пищи при центральном горячем водоснабжении вырос всего на 5,6% — до 11,77 руб./куб. м (было 11,15 рубля). А вот для индивидуального отопления рост составил 10,7%: теперь 9,11 руб./куб. м вместо 8,23 рубля.

Для домов с газовым отоплением это наиболее чувствительная статья расходов. При потреблении 200 кубометров в месяц зимой платёж вырастет примерно на 176 рублей.

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Вода и канализация: ориентир — «Саратовводоканал»

Тарифы на воду зависят от конкретного поставщика в каждом районе. По крупнейшему в регионе — МУПП «Саратовводоканал» — холодная вода подорожала на 11,1%, до 42,69 руб./куб. м (было 38,43 рубля). Водоотведение также выросло на 11,1% — до 23,41 руб./куб. м (было 21,08 рубля).

Тепло и горячая вода: около +11%

Тариф филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» на тепловую энергию вырос с 3067,01 до 3402,82 руб./Гкал (+11%). Стоимость горячей воды рассчитывается исходя из этого тарифа и стоимости подогрева, поэтому она также увеличилась.

Вывоз ТКО: самый заметный рост — почти 13%

Для первой зоны деятельности АО «Ситиматик» (Саратов и 20 районов области) тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами вырос на 12,9% — с 580,79 до 655,83 руб./куб. м.

Как сэкономить на платежах: советы для саратовцев

Оформите субсидию, если коммуналка «съедает» больше 22% дохода

В Саратовской области субсидия положена семьям и одиноким гражданам, у которых расходы на ЖКУ превышают 22% совокупного дохода . Субсидия не зависит от льготного статуса — только от дохода. Оформить можно через МФЦ, органы соцзащиты или Госуслуги. По данным Росстата, в первом квартале 2026 года средний размер субсидии в Саратовской области составлял 2518,5 рубля на семью.

Проверьте право на льготу по статусу

Федеральные льготники (инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы) имеют право на компенсацию 50% расходов на ЖКУ. Многодетные семьи — не менее 30%. В Саратовской области льготами пользуются около 439 тысяч человек, средний размер поддержки — 935,7 рубля в месяц. Отдельная мера — компенсация для специалистов «сельской интеллигенции» (педагоги, врачи, соцработники, работники культуры и ветеринары), работающих и проживающих в сельской местности.

Установите счётчики и проверьте их показания

Оплата по нормативу почти всегда выше фактического потребления. Если счётчик есть, но показания передаются нерегулярно, начисления могут идти по среднему или нормативу. Регулярная передача показаний — простейший способ не переплачивать.

Начните с малого: аэратор и LED-лампы

Аэратор на смесителе снижает расход воды с 15 до 7 литров в минуту — за год экономия исчисляется десятками кубометров. Замена ламп накаливания на LED в квартире с 12–15 светильниками даёт до 8,5 тысячи рублей экономии в год. Окупаемость — несколько месяцев.

Не забывайте про сроки оплаты

С 2026 года крайний срок оплаты квитанций в большинстве регионов сдвинут на 15-е число следующего месяца. Это снижает риск технической просрочки и пеней, особенно если зарплата или пенсия приходит во второй половине месяца.

Итоговая сумма в квитанции зависит от набора услуг, площади жилья, числа жильцов и наличия приборов учёта. Но даже без радикальных мер — субсидии, льготы и базовые приборы учёта — способны снизить нагрузку на семейный бюджет на сотни и тысячи рублей в месяц.

Ольга Сергеева