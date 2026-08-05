Новые «Валдаи» привлекли в Саратовскую область столичных туристов

В этом сезоне скоростные суда на подводных крыльях «Валдай» перевезли в Саратовской области уже 17,3 тысячи пассажиров.

Спрос на водные маршруты среди жителей и гостей региона растет, а дальнейшее обустройство инфраструктуры придаст этому направлению стимул. К такому выводу пришли депутаты Саратовской областной Думы по итогам рабочей поездки по маршруту Балаково – Саратов.

В Саратовской области возрождение пассажирских перевозок на скоростных судах произошло в 2025 году после 30-летнего перерыва. Масштабный проект по возвращению на Волгу «крылатого» флота удалось реализовать благодаря инициативе и решениям председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Сегодня на главную речную артерию региона выходят три «Валдая», в ближайшее время к ним присоединится четвертый. Все они носят имена выдающихся соотечественников и исторических деятелей: «Саратов – политрук Клочков», «Саратов – Юрий Гагарин», «Саратов – Петр Столыпин» и «Саратов – генерал Панфилов». Суда курсируют между областным центром и Балаково, совершая остановки в Воскресенском, Марксе и Вольске.

Чтобы лично познакомиться с маршрутом, 4 августа в поездку отправились представители комитетов Думы по образованию и культуре, по спорту, туризму и делам молодежи, по бюджету, налогам и собственности, а также Туристского информационного центра. Они протестировали всю цепочку обслуживания – от покупки билетов до удобства поездки и сервиса на станциях. В фокусе внимания оказались и предложения для гостей: сувениры, точки общественного питания и экскурсионные киоски.

Привлекательность маршрута для туристов подтвердил руководитель АО «Саратовская пассажирская компания «ВОЛГА» Кирилл Лаврентьев. По его словам, за счет ротации пассажиров на промежуточных остановках средняя загрузка 45-местного судна достигает 136%: «Кто-то едет до Маркса, кто-то до Воскресенского, кто-то до Вольска. Особенно популярен маршрут среди балаковцев – доезжают до Вольска, гуляют по городу и возвращаются на «Валдае» домой. Каждая поездка оставляет яркое незабываемое впечатление».

В свою очередь, председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова отметила необходимость комплексного развития инфраструктуры на каждой станции. По ее мнению, удобное расписание рейсов позволяет туристам комфортно знакомиться с волжскими городами, а возможность воспользоваться на станциях спектром услуг повысит интерес пассажиров.

Подводя итоги рабочей поездки, председатель комитета Думы по образованию и культуре Юлия Литневская отметила стратегическую значимость проекта.

«Мы являемся свидетелями исторического момента возрождения речного судоходства. Общение с людьми на остановках показало: эти рейсы интересны и волжанам, и москвичам, и северянам, и всем тем, кто открывает для себя возможность любоваться волжскими просторами. Чтобы этот интерес сохранялся, нужно, чтобы каждая пристань позиционировала себя с точки зрения своего культурно-исторического наследия, традиций».

Для раскрытия богатого потенциала «речных крыльев» в регионе намерены объединить усилия исполнительных и муниципальных органов, представителей туриндустрии и блогеров.

Главная задача – чтобы речные перевозки, уже сейчас востребованные, стимулировали рост экономики и туризма в Саратовской области.