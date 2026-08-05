Независимые АЗС получат дополнительное топливо

Вице-премьер Александр Новак анонсировал изменения.

Он сообщил, что нефтяные компании увеличат поставки топлива на независимые автозаправочные станции. Решение связано с трудностями, с которыми сталкиваются регионы с высокой долей частных АЗС — там периодически возникают перебои с обеспечением населения горючим.

По словам Новака, нефтяные компании уже получили необходимые объёмы топлива для аграриев на август. Параллельно вертикально интегрированные нефтяные компании наращивают производство и снимают ранее введённые ограничения на продажу горючего на собственных заправках.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против ряда операторов АЗС, необоснованно завышавших цены на топливо.

Новые меры призваны стабилизировать ситуацию на рынке и обеспечить равный доступ к горючему для всех категорий потребителей.

Ольга Сергеева