Новый городской парк в Энгельсе получил официальное название «Лётка»

Новый парк в Лётном городке Энгельса официально получил имя.

Глава Энгельсского района Максим Леонов подписал постановление о присвоении общественной территории на месте снесённых аварийных домов названия «Экопарк «Лётка»». Решение предварительно одобрила комиссия по топонимике 7 июля.

Парк расположен в микрорайоне Энгельс-1, его первый этап начали строить в прошлом году. На участок площадью чуть более 4 га, прилегающий к аллее Героев, было выделено 63,5 млн рублей. Здесь уже высадили деревья и кустарники, проложили дорожки, установили малые архитектурные формы, а также вынесли инженерные коммуникации.

Параллельно продолжается реконструкция гарнизонного дома офицеров, который примыкает к новой зоне отдыха. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу завершить работы до конца 2026 года.

Ольга Сергеева