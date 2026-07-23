В Саратовской области насчитали почти 10 тысяч пенсионеров-долгожителей

В Саратовской области почти 10 тысяч жителей перешагнули 90-летний рубеж.

Как сообщает «МК в Саратове» со ссылкой на данные Социального фонда России, в регионе проживает 562,4 тысячи пенсионеров. Из них 9,5 тысяч человек находятся в возрасте 90–99 лет — именно с 90 лет начинается этап официального долгожительства. Ещё 168 жителей области отметили вековой юбилей.

Интересно, что среди долгожителей традиционно преобладают женщины: их насчитывается 7,9 тысячи против 1,7 тысячи мужчин.

В ведомстве также уточнили, что в возрасте 80–89 лет в регионе проживает 64,8 тысячи человек.

Ольга Сергеева