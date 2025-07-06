Новый мост Саратов-Энгельс построят из стали и железобетона в 2027-м году

В Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом сообщили о ходе строительства нового мостового перехода между Саратовом и Энгельсом.

В настоящее время предприятие обеспечивает субподрядные организации необходимыми строительными материалами, включая бутовый камень.

Согласно проектной документации, новая четырехполосная переправа протяженностью 14 километров будет иметь комбинированную конструкцию, сочетающую вантовые и сталежелезобетонные элементы. Строящийся объект войдет в состав Южного обхода Саратова, что позволит разгрузить существующие транспортные магистрали.

Завершение строительных работ запланировано на конец 2027 года. В дирекции отметили, что все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.