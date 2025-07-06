Вячеслав Володин объяснил, почему сейчас нельзя повышать цену на поездки в трамваях

Спикер Госдумы анонсировал развитие трамвайной сети в Саратове.

Во время визита в областной центр Вячеслав Володин сообщил о планах модернизации городской трамвайной сети. После запуска обновленного маршрута № 3 власти приступят к реконструкции маршрутов № 4 и 10, обслуживающих Октябрьский и Заводской районы.

Особое внимание было уделено вопросу стоимости проезда. Володин подчеркнул, что закупка 45 новых трамваев на сумму свыше 5 млрд рублей осуществляется за счет федеральных средств, что позволяет сохранить текущие тарифы.

«Наша цель — сделать трамвай популярным, доступным и комфортным видом транспорта без повышения нагрузки на бюджет жителей», — заявил политик, отметив комплексный подход к обновлению инфраструктуры, включая пути и подстанции.