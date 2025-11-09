Новый мостовой переход через Волгу строители планируют сдать в конце 2027 года

Завершить строительство подходов на правом и левом берегу Волги в регионе планируют в конце 2026 года.

В ходе рабочей поездки председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с и.о. руководителя Упрдор «Нижне-Волжское» Дмитрием Леоновым создание транспортного кольца вокруг Саратова и Энгельса. По словам представителей, объект разделен на три этапа и реализуется по графику.

Согласно планам, подходы к мосту с двух берегов будут завершены в конце 2026 года, а сам мостовой переход через Волгу планируется сдать в конце 2027 года.

Володин подчеркнул значимость проекта для развития региона и вынесения транзитного транспорта за пределы городов.

Наталья Мерайеф