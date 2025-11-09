В ноябре бензин подешевел, солярка подорожала в Саратовской области

За минувшую неделю в Саратовской области зафиксирована разнонаправленная динамика цен на топливо: бензин подешевел, в то время как дизель продемонстрировал подорожание.

Соответствующая информация была опубликована Росстатом.

Средняя стоимость литра автомобильного бензина в регионе снизилась на 41 копейку, достигнув отметки в 65,72 рубля.

Цены на различные марки топлива изменились следующим образом:

АИ-92 подешевел на 38 копеек, его цена составила 63,80 рубля за литр.

АИ-95 стал дешевле на 53 копейки, установившись на уровне 67,65 рубля.

В противовес общей тенденции, АИ-98 подорожал на 41 копейку, достигнув цены в 88 рублей за литр.

Средняя стоимость дизельного топлива увеличилась на 17 копеек и теперь составляет 70,76 рубля за литр.

Ольга Сергеева