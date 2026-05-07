Новый онкодиспансер в Саратове функционирует в полном объеме

Вся разрешительная документация после завершения строительства онкоцентра в Саратове получена в соответствии с действующим законодательством.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Егоров.

По его словам, новое медицинское учреждение оснащено самым современным оборудованием, включая позитронно-эмиссионный томограф, ОФЕКТ-КТ сканер, компьютерные томографы для диагностики и топометрии, линейные ускорители, аппараты для радиохирургии.

С 2025 года лечение в новом корпусе областного онкологического диспансера прошли более 31 тысячи человек, а в поликлинике медицинские услуги были оказаны почти 78 тысячам жителей региона.

Сергей Егоров подчеркнул, что выявленные в ходе эксплуатации недочеты не влияют на общее функционирование здания и устраняются в рамках гарантийных обязательств подрядчиком. С подрядной организацией достигнуто полное взаимопонимание по оперативному решению всех возникающих вопросов.

Оснований для приостановки деятельности медицинского учреждения не имеется. В настоящее время новый корпус продолжает работать в штатном режиме.

