Стоимость саратовского бензина не меняется вторую неделю мая

Росстат опубликовал обновленную информацию о динамике стоимости топлива для автомобилей в Саратовской области.

В период с 28 апреля по 4 мая в регионе средняя цена литра бензина увеличилась незначительно — всего на 1 копейку, достигнув отметки в 65,35 рубля.

Такое же повышение на 1 копейку коснулось бензина марок АИ-92, цена которого составила 62,99 рубля за литр, и АИ-95, подорожавшего до 67,68 рубля.

Стоимость бензина АИ-98 осталась без изменений, составив 92,88 рубля. Цена дизельного топлива увеличилась на 2 копейки, достигнув 74,72 рубля за литр.

Ольга Сергеева