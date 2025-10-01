Новый учебный год для иностранных студентов в Саратове начался с адаптационных лекций

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. прошли лекции адаптационного курса для иностранных студентов из стран Центральной Азии.

Как сообщили в министерстве внутренней политики региона, специальная программа разработана на основе рекомендаций Федерального агентства по делам национальностей для помощи в адаптации иностранных студентов к новой социальной и культурной среде.

На адаптационных лекциях студентов знакомят с историческими и культурными особенностями Саратовской области, достопримечательностями региона, реализуемой политикой по гармонизации межнациональных и религиозных отношений, традициями, нормами и правилами поведения принимающего общества, а также с основами российского законодательства, в том числе, в сфере противодействия проявлениям экстремизма, терроризма, ксенофобии и национализма.

Курс лекций разрабатывался министерством внутренней политики и общественных отношений области с участием Саратовской государственной юридической академии, Духовного управления мусульман Поволжья и Туристского информационного центра Саратовской области.

В новом учебном году адаптационным курсом будут охвачены иностранные студенты первых и вторых курсов всех вузов области.

Ольга Сергеева