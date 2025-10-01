Мария Усова: Пенсионеры становятся мишенью для манипуляторов

В День пожилого человека многие вспоминают о старшем поколении с теплотой. Однако находятся и те, кто видит в пенсионерах не объект для заботы, а удобный инструмент для достижения своих целей. Об этом в своем телеграм-канале рассказала депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России» и гендиректор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова. По ее словам, речь идет о различных манипуляторах и мошенниках, которые все чаще нацеливаются на пожилых людей:

—День пожилого человека — для многих повод вспомнить о представителях старшего поколения. Но есть и те, кто думает о пенсионерах гораздо чаще, вот только не чтобы проявить заботу. Речь о мошенниках.

В новостях практически каждый день можно встретить свежие сводки об очередном обмане пожилых людей. Одни пытаются завладеть из деньгами, другие — умами.

Насколько же это цинично! Задурить стариков и заставить их под лозунгами «Детей войны» плясать под дудку противников развития Саратова. Кричать, что не нужна школа там, где она на самом деле необходима. Науськать нападать на детей. И всё ради корыстных интересов толстосумов, желающих подороже продать неликвидные участки.

Особо удивляет, когда видишь среди провокаторов тех людей, кому пожилые люди доверяют. Когда депутат Госдумы от КПРФ предоставляет площадку для встречи представителей старшего поколения с теми, кто только вчера проходил обучение в организациях, настроенных на разрушение нашей страны — считаю это предательством. Такие «коммунисты» уже предали людей во время перестройки и все помнят, к чему это привело. Но повторить этот кульбит второй раз к них не получится.

Берегите стариков! Позвоните своим близким, напомните о себе, скажите, что любите их. И расскажите, что от мошенников лучше держаться подальше, чтобы не оказаться обманутыми.