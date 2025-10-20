Новый вид спорта из Саратова поборется за федеральный грант

В саратовском Центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального этапа программы «Серебряный старт», направленной на поддержку предпринимателей старшего поколения. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участники представили разнообразные бизнес-проекты: от услуг психологической помощи и обучения ПДД до производства сувенирной продукции и спортивного инвентаря. Победителем стал Юрий Беланчук, разработавший авторскую игру на основе дартса, которая позиционируется как новый вид спорта.

Проект Беланчука получил грант в размере 150 тысяч рублей на развитие. Теперь саратовский предприниматель представит регион на федеральном этапе конкурса в Москве, где поборется за главный приз — 500 тысяч рублей.

Алена Орешкина