Саратовские бадминтонисты завоевали 21 медаль на всероссийских соревнованиях

Воспитанники саратовской спортивной школы «Олимпийские ракетки» успешно выступили на всероссийских соревнованиях по бадминтону в Самаре. В турнире участвовали более 90 спортсменов из семи регионов России.

Саратовские спортсмены показали впечатляющий результат, завоевав в сумме 21 медаль. В их активе 4 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград.

Успешное выступление на соревнованиях такого уровня подтвердило высокий уровень подготовки саратовских бадминтонистов и качество работы тренерского состава спортивной школы.

Алена Орешкина