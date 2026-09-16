Несколько бойцов из Саратовской области погибли на фронтах СВО

В Саратовской области сообщили о гибели нескольких участников спецоперации.

Администрации муниципальных районов Саратовской области опубликовали соболезнования в связи с гибелью местных жителей в ходе специальной военной операции.

В Балашовском районе сообщили о смерти Андрея Лунгу, родившегося 8 апреля 1986 года в молдавском городе Сороки. Администрация Самойловского района объявила о гибели Василия Ковалева, Татищевского — Алексея Говоруха (подробности о его жизни не приводятся).

В Балаковском районе заявили о потере Евгения Муравьёва и Рустама Малаалиева. Муравьёв родился в Балакове 4 мая 1991 года, учился в ПУ-62 на газоэлектросварщика и краснодеревщика, погиб 8 февраля. Малаалиев родился 10 октября 1981 года в селе Чугунка Ершовского района, получил профессию маляра в ГПТУ-43 и погиб 22 января.

Ольга Сергеева