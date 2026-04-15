Новым начальником ГЖИ Саратовской области стал Станислав Данилов из Волгограда

В правительстве Саратовской области сообщили о кадровом изменении в руководстве Государственной жилищной инспекции.
Губернатор Роман Бусаргин назначил исполняющим обязанности начальника ведомства и главным государственным жилищным инспектором региона Станислава Данилова.
До этого назначения обязанности по данной должности временно исполняла Юлия Абрамова.
Новый руководитель перешёл на работу в Саратовскую область из соседнего региона. Ранее Станислав Данилов возглавлял инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области.
Ольга Сергеева