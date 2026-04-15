В Ленинском районе Саратова планируется отключение холодной воды

В Саратове на время профилактических работ отключат холодную воду в нескольких микрорайонах.

МУПП «Саратовводоканал» проводит подготовку сетей и сооружений к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

Отключение запланировано с 06:00 16 апреля до 05:30 17 апреля. Без холодного водоснабжения останутся абоненты микрорайонов с 4-й по 10-ю Дачную включительно.

На время отключения организован подвоз питьевой воды. Оставить заявку можно в Единой дежурно-диспетчерской службе города по телефону 659-659.

После завершения работ полное восстановление гидравлического режима в системе займёт до 48 часов. Водоканал рекомендует жителям заранее пополнить запасы питьевой воды, а в течение суток после возобновления подачи использовать воду только в кипячёном виде.

