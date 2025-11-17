НТВ показало расселение аварийного дома в Саратове

На федеральном канале НТВ вышел сюжет о расселении аварийного жилья в Саратове.

Репортаж был посвящен дому № 220 по улице Новоузенской, признанному аварийным.

По словам министра строительства и ЖКХ области Михаила Бутылкина, это общежитие уже включено в программу переселения на 2026-2027 годы, а полное расселение планируется завершить в 2027 году.

В сюжете отметили, что, несмотря на общероссийские сложности с темпами строительства, программа в регионе выполняется. В качестве примера привели дом на 2-й Прокатной, жильцы которого уже получили новые квартиры.

По данным Минстроя РФ, Приволжский федеральный округ, куда входит Саратовская область, входит в тройку лидеров по расселению из ветхого жилья.

Ольга Сергеева