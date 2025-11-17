Выставка донецкой художницы Галины Журавлевой возвращается в Саратов

Культурно-патриотический проект «Жизнь продолжается» донецкой художницы после успешного турне по области вновь откроется в Саратове.

Экспозиция представит работы Галины Журавлевой, созданные в разные периоды творчества автора.

Выставка уже побывала в Балашове, Вольске, Энгельсе и других городах области, где сопровождалась специальными программами, включая показ фильма о судьбе художницы.

Произведения Журавлевой, добровольца и защитника Донбасса, прошедшей через войну и плен, стали живой летописью, где боль от пережитого сочетается с надеждой и верой в жизнь. Возвращение проекта в Саратов знаменует новый этап его развития.

Организатором выступает министерство культуры области.

Ольга Сергеева