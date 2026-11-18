ЧП произошло сегодня в 10:50 утра напротив дома №74 по улице 50 лет Октября (остановка «Первая Дачная»).

Как сообщает сайт saratov.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минзрава, трамвай совершил наезд на 73-летнюю женщину. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

«В тяжёлом состоянии пациент доставлен в одно из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме», — рассказали в пресс-службе минздрава.

ФОТО: пресс-служба Госавтоинспекции