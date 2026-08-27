О бане, профессиональном парении и фестивале «Волга-Пар» — в программе «Гость в студии»

В эфире Ирина Углова, директор магазина «Печи Камины» и соорганизатор фестиваля «Волга-Пар»;

Александр Ефимов, профессиональный пармастер — «Саша Леший» и организатор фестиваля «Волга-Пар»; Ирина Красикова, судья Национальной банной ассоциации, пармастер и массажист, организатор «Красивой Бани» и фестиваля «Волга-Пар».

Поговорим о том, какой должна быть настоящая баня, как выбрать правильное оборудование и почему качество материалов, печи и её правильный размер напрямую влияют на результат. Обсудим, какие бывают техники парения и какую атмосферу создаёт для гостя пармастер.

Отдельно поговорим о фестивале «Волга-Пар», профессиональном сообществе, чемпионатах по парению и обмене опытом между мастерами. Узнаем, как развивается современная банная культура.

Программа выходит при поддержке магазина «Печи и камины». Будем радовать вас новыми выпусками передачи до декабря!

Слушайте эфир завтра в 14:03 на волне 90.6 FM. Запись выпуска будет доступна на нашей странице ВК.