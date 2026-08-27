В Саратовской области в разы ограничили число участников линеек 1 сентября

В День знаний торжественные линейки пройдут не для всех школьников.

Праздничные мероприятия 1 сентября в этом году организуют только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Для остальных учащихся праздник пройдет в формате классных часов в кабинетах. В прошлом году линейки проводились без ограничений, но в этот раз формат изменили из соображений безопасности.

Аналогичные меры приняты и в других субъектах РФ. Так, в Ростовской области праздник пройдет в закрытом режиме, а в Краснодарском крае — только для первых и выпускных классов.

Всего в этом году в Саратовской области за парты сядут более 242 тысяч школьников. Занятия будут проходить в 562 образовательных учреждениях.

Ольга Сергеева