Саратовцам рассказали о начислении платы за отопление и горячее водоснабжение

С 1 июля 2025 года на территории Саратовской области увеличены тарифы на отопление и горячее водоснабжение. В частности, тарифы по теплоснабжению возросли на 11,8%. Это означает, что с началом отопительного периода 2025/2026 годов жители области увидят изменения в своих квитанциях за коммунальные услуги.

Начисление платы за отопление за октябрь 2025 года будет производиться с учетом показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ). Если ОДПУ является коммерческим и имеет действующий срок поверки, начисление будет осуществляться на основании его показаний. В случае, если прибор учета не установлен или не является коммерческим, начисление будет производиться исходя из установленного норматива.

Расчетный период для многоквартирных домов с ОДПУ составляет с 24 числа предыдущего месяца по 23 число текущего месяца. Для домов без ОДПУ расчетным периодом считается полный календарный месяц. Таким образом, начисление за октябрь должно производиться за полный месяц, что имеет важное значение для корректного расчета.

В связи с тем, что норматив потребления рассчитан на полный календарный месяц, стоит обратить внимание на фактические перерасчеты за отопление. В октябре 2025 года, в результате перерасчетов, сумма снижения начислений составила: по Саратову — 47,26 млн. руб., по Энгельсу — 5,39 млн. руб., по Балаково — 5,9 млн. руб.

В некоторых случаях качество коммунальных услуг может не соответствовать установленным нормам. Согласно действующим правилам, температура воздуха в помещениях должна быть не ниже +18 °C, а в угловых комнатах — не ниже +20 °C. При превышении допустимой продолжительности перерывов в подаче теплоносителя (более 24 часов в течение расчетного периода) производится снижение размера платы по всем многоквартирным домам, независимо от наличия ОДПУ. Это важный момент, который призван защитить права потребителей.

Подготовила Ольга Сергеева