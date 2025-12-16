Председатель ГД: чтобы остановить отток населения из малых городов, нужно создавать условия для жизни

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ отметил, что средний коэффициент рождаемости в целом по стране сегодня составляет 1,4.

В городах этот показатель равен 1,3, в сельской местности он выше — 1,6.

«Наша задача — выйти на показатель 1,6. Но на селе уже вышли на этот показатель. Тогда, может быть, начать с того, что взять и остановить отток населения из села и малых городов, создать условия», — сказал Вячеслав Володин.

Он добавил, что надо посмотреть на эти вопросы с точки зрения жилищной политики, — отметили в пресс-службы ГД.

Ольга Сергеева