Объем инвестиций в экономику Саратовской области увеличился

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев этого года составил 198,4 миллиардов рублей.

Это превышает показатели за аналогичный период прошлого года, — сообщает губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, на сегодняшний день большая часть инвестиционных проектов в Саратовской области реализуется в сферах промышленного производства, транспортировки и хранения, а также сельского хозяйства.

— В Саратовской области инвесторы уже создали более 2 тысяч рабочих мест. На данный момент реализуется 275 крупных проектов с общим объемом вложений 1 трлн рублей. Перед профильным блоком правительства стоит задача не просто привлекать в регион новых инвесторов по уже апробированным направлениям, а развивать новые, такие как промышленный туризм или же креативные индустрии, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

