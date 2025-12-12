Депутат Вячеслав Калинин высказался о новой мере поддержки участников СВО

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин выступил за новую меру поддержки для военнослужащих.

Ранее лидер партии Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Политик отметил, что ветераны боевых действий и военнослужащие отстаивали и отстаивают интересы страны, а государство в знак признания должно взять на себя дополнительные социальные обязательства перед ними.

«Солидарен с позицией Сергея Михайловича. Участники специальной военной операции и их родственники имеют право получать весь спектр социальных льгот. Государство обязано разрабатывать и утверждать новые меры социальной поддержки бойцов СВО их близких. Ребята рискуют жизнями ради мирного неба над нашими головами», – отметил Калинин.