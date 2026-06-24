Областная дума одобрила поправки в бюджет для развития инфраструктуры и здравоохранения

На заседании Саратовской областной думы 24 июня были одобрены ключевые поправки в бюджет региона.
Изменения направлены на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, а также укрепление системы здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
- 100 млн рублей будет выделено Саратову для компенсации 30% расходов на работу автобусных маршрутов по брутто-контрактам. Это решение подчеркивает системную поддержку со стороны региона в сфере общественного транспорта.
- 55 млн рублей дополнительно предусмотрено на ремонт дорог в Хвалынском и Красноармейском районах. Вопросы состояния дорог обсуждались с местными жителями, что подтверждает приоритетное внимание к улучшению дорожной сети. Ранее на реконструкцию магистралей в Балаково, Балашове и Ершове было выделено 160 млн рублей, а в прошлом году более 915 млн рублей получили 11 районов.
- 100 млн рублей будет направлено на обеспечение льготного проезда граждан на пригородном железнодорожном транспорте.
- 16,5 млн рублей выделено на ремонт акушерского отделения районной больницы в Пугачеве. Вопрос о продолжении развития учреждения был поднят во время визита в муниципалитет.
- Балаковская городская больница получит свыше 11 млн рублей на ремонт томографа.
Эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей региона и развитие ключевых инфраструктурных объектов, — отметил губернатор.
Наталья Мерайеф