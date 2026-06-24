Областная дума одобрила поправки в бюджет для развития инфраструктуры и здравоохранения

На заседании Саратовской областной думы 24 июня были одобрены ключевые поправки в бюджет региона.

Изменения направлены на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, а также укрепление системы здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

100 млн рублей будет выделено Саратову для компенсации 30% расходов на работу автобусных маршрутов по брутто-контрактам. Это решение подчеркивает системную поддержку со стороны региона в сфере общественного транспорта.

55 млн рублей дополнительно предусмотрено на ремонт дорог в Хвалынском и Красноармейском районах. Вопросы состояния дорог обсуждались с местными жителями, что подтверждает приоритетное внимание к улучшению дорожной сети. Ранее на реконструкцию магистралей в Балаково, Балашове и Ершове было выделено 160 млн рублей, а в прошлом году более 915 млн рублей получили 11 районов.

100 млн рублей будет направлено на обеспечение льготного проезда граждан на пригородном железнодорожном транспорте.

16,5 млн рублей выделено на ремонт акушерского отделения районной больницы в Пугачеве. Вопрос о продолжении развития учреждения был поднят во время визита в муниципалитет.

Балаковская городская больница получит свыше 11 млн рублей на ремонт томографа.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей региона и развитие ключевых инфраструктурных объектов, — отметил губернатор.

Наталья Мерайеф