Саратовцам рассказали, что нужно обязательно проверить до выезда за границу

Перед поездкой за границу необходимо проверьте наличие запрета на выезд.

Это можно сделать через портал Госуслуг. Запрет может быть наложен судебным приставом или судом по просьбе пристава.

Ограничение на выезд может быть установлено в следующих случаях:

Задолженность от 30 тысяч рублей.

Задолженность от 10 тысяч рублей, если просрочка оплаты превышает два месяца, или если речь идет о:

алиментах;

возмещении вреда здоровью;

возмещении вреда в связи с потерей кормильца;

имущественном или моральном ущербе, причиненном преступлением.

Также ограничение может быть применено, если не исполнены неимущественные требования.

Чтобы снять ограничение, необходимо выполнить требования или оплатить задолженность. Если вы уже исполнили требование, но ограничение все еще действует, рекомендуется направить ходатайство судебному приставу.

Проверяйте наличие ограничений заранее, так как снятие запрета в день выезда невозможно. Сведения о погашении задолженности должны поступить в пограничную службу, что требует времени.

Ольга Сергеева