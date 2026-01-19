Областной конкурс чтецов Корана объявлен перед Рамаданом

Саратовское медресе «Шейх Саид» объявляет о проведении областного конкурса чтецов Корана.

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области, финал состязания пройдет в Священный месяц Рамадан, 28 февраля 2026 года, в Соборной мечети.

К участию приглашаются жители губернии, а именно:

— ученики примечетных школ области от 8 до 12 лет и от 12 до 16 лет;

— студенты медресе «Шейх Саид» и учащиеся дополнительных курсов по заучиванию Корана;

— прихожане мечетей области от 17 лет.

Конкурс состоится в номинации «знание наизусть 30-ого джуза Корана». Для закрепления текстов Писания у желающих поучаствовать в состязании остается чуть меньше месяца: 14 февраля 2026 начнется отборочный тур.

Заявки на конкурс принимаются по телефону: 8 905 329 93 50.

Победители получат ценные призы от организаторов.

Подготовила Наталья Мерайеф