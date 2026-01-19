Заместителем министра саратовского правительства стал участник СВО Забелкин

Участник спецоперации Алексей Забелкин назначен заместителем министра промышленности и энергетики Саратовской области.

Информацию об этом опубликовал в своём Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

«На должность заместителя министра назначен участник нашей программы “Наши герои” Алексей Забелкин», — заявил глава региона.

Бусаргин отметил, что до службы Забелкин работал на производстве, в том числе на руководящих должностях. Во время СВО он участвовал в эвакуации раненых и спасении сослуживцев. Губернатор выразил уверенность, что этот опыт будет полезен в новой работе, и добавил, что Забелкин уже в рамках стажировки изучил работу нескольких местных предприятий.

Ранее сообщалось, что с начала программы «Наши герои» в органах власти региона трудоустроились 17 участников спецоперации.

Ольга Сергеева