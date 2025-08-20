Областные депутаты отметили заслуги волонтеров «Женского движения ЕР»

Спикер облдумы Алексей Антонов наградил волонтёров «Женского движения Единой России» за помощь пострадавшим при взрыве газа на ул. Блинова.

Благодарственные письма получили директор Центра развития детского творчества Татьяна Тихонова и руководитель направления «Женщины в медиа» Полина Шпак.

Антонов отметил, что работа добровольцев стала важной поддержкой для людей и примером гражданской солидарности. Пункт сбора гуманитарной помощи был развёрнут активистками в первые часы после трагедии.

Об этом в своем ТГ-канале сообщила региональный координатор «Женского движения ЕР» Мария Усова.