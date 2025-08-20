Под Саратовом снова установили два новых указателя в селе Лох

В селе Лох Саратовской области появились новые дорожные знаки, обозначающие его название.

Их установка стала ответом на кражу прежних указателей, которые были изготовлены из ткани.

Как сообщает местный телеграм-канал «СЕЛО ЛОХ | Людей Объединяет Хорошее», нововведение заключается не только в замене, но и в расширении: теперь таблички размещены на двух въездах в населенный пункт — на въезде и выезде.

Однако едва завершился монтаж, как на следующий же день жители обнаружили следы нового акта вандализма: с одного из знаков были выкручены нижние крепежные болты. К счастью, сама конструкция устояла и не была похищена.