Областные депутаты поприветствовали ожидаемый возврат кинотеатра «Саратов» в госсобственность

Депутаты Саратовской областной Думы с ожидают возврата кинотеатра «Саратов» в государственную собственность после решения Арбитражного суда Поволжского округа, поддержавшего позицию предыдущих судебных инстанций относительно объекта культуры

«Для жителей Ленинского района новость по‑настоящему радостная.

— Это победа справедливости и уважения к истории нашего любимого города, – отметила депутат Ирина Колесникова. – Кинотеатр, открывшийся более полувека назад, был неотъемлемой части истории района, памятью о тысячах счастливых вечеров, которые провели там поколения саратовцев. Сегодня при воспоминаниях о том, каким был «Саратов», сжимается сердце. Раньше – полные залы, горящие глаза зрителей, ощущение праздника, а потом – запустение. Видеть, как культурное сердце района превращается в пристанище для асоциальных элементов, было невыносимым. Очень хочется верить, что в истории с возвратом кинотеатра поставлена точка. Уверена, при должном обращении «Саратов» снова станет местом, куда хочется идти всей семьёй, где снова будут греметь премьеры и звучать аплодисменты.

Заместитель председателя Думы Сергей Овсянников добавил, что некогда кинотеатр «Саратов» был «культурным узлом самого большого, густонаселённого района областного центра», и выразил надежду на то, что учреждение вернет былую славу.

— Люди обращались к властям с просьбой сохранить кинотеатр и были услышаны. Впереди — не менее ответственная работа: привести здание в порядок, наполнить его новым содержанием, вернуть ему статус места притяжения для семей, молодёжи, старшего поколения, – резюмировал Овсянников.