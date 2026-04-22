Областные депутаты выразили надежду на открытость нового омбудсмена для граждан

Депутаты и общественник оценили назначение Ольги Николайченко на пост Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. Избрание состоялось сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной Думы.

Заместитель Председателя областной Думы Сергей Овсянников (фракция «Единая Россия») отметил профессиональный опыт омбудсмена, которая является доцентом кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии, кандидатом юридических наук. «Длительное время она возглавляла юридическую клинику академии, на базе которой велась работа с гражданами по оказанию бесплатной юридической помощи, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей. Эффективная работа Ольги Викторовны неоднократно отмечалась территориальными органами федеральной власти», — рассказал Сергей Овсянников.

По мнению зампреда комитета Думы по государственному строительству и местному самоуправлению Игоря Иванова (фракция «Единая Россия»), новый Уполномоченный в своей работе должна напрямую коммуницировать с гражданами. «Ольга Николайченко обозначила основные направления своей деятельности на новом посту: повышение открытости института, внедрение выездных форматов работы с населением, а также системное развитие правового просвещения и расширение доступа жителей региона к бесплатной юридической помощи», — отметил Игорь Иванов.

Своим мнением поделился политолог, член Общественного совета при областной Думе Иван Бирюлин: «Новому омбудсмену предстоит много работы: усиление информационного взаимодействия с гражданами, реализация принципов открытости, посещение отдаленных районов области, просветительская деятельность, юридическая помощь. Считаю, что Ольга Викторовна готова к этой миссии».