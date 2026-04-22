Саратову выделили еще более 6 млрд на скоростные трамваи: какие маршруты обновят

Вопрос финансирования второго этапа масштабной реновации трамвайной системы Саратова решен на высшем уровне.

Как стало известно, профильная комиссия Федерального Собрания одобрила перераспределение бюджетных средств в пользу Саратовской области, что гарантирует поступление федеральных денег уже в 2026 году.

По данным из телеграм-канала, близкого к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, финансирование на развитие городского электротранспорта расписано на три года вперед: в 2026-м регион получит 1 миллиард 154,9 млн рублей, в 2027-м — 3 миллиарда 687,7 млн, а в 2028-м — около 2 миллиардов рублей. На эти средства в Саратове обновят сразу четыре маршрута — № 4, 7, 10 и 11, закупят 41 новый вагон, а также реконструируют два депо: Кировское и Заводское.

Вячеслав Володин подчеркнул, что федеральные субсидии являются лишь частью финансирования: параллельно пойдут льготные кредиты от ВЭБа и средства регионального бюджета. В сумме на проект потратят около 22 миллиардов рублей.

«Это, наверное, самый крупный проект из всех, что реализуются в Саратове», — заявил Володин.

Ольга Сергеева