Областные депутаты высказались за сохранение промышленных земель

Депутаты Саратовской областной Думы рассказали о цели принятого сегодня регпарламентом закона, установившего дополнительные механизмы защиты производственных земель от бесконтрольной смены назначения и застройки.

Ранее о необходимости защиты промышленных земель и интересов трудовых коллективов заявил депутат Государственной Думы Николай Панков.

Спикер регионального парламента Алексей Антонов отметил, что решение законодателей призвано пресечь практику необоснованного вывода земель бывших промзон под хаотичную застройку.

«Участие Саратовской областной Думы в рассмотрении данных вопросов существенно повысит прозрачность процесса принятия решений. Это позволит выявить и учесть возможные возражения граждан, обеспечив баланс интересов жителей региона и градостроительной политики», – подчеркнул Алексей Антонов.

«Если участок захотят использовать не для производства, инициаторам придётся представить депутатам полный пакет документов и доказать, что продолжать промышленную деятельность там невозможно. Кроме того, необходимо будет подтвердить, что новая застройка обеспечена всей необходимой инфраструктурой: школами, детскими садами, поликлиниками, дорогами и коммунальными сетями», — рассказал председатель комитета областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях.

Один из соавторов законопроекта Гагик Киракосян добавил, что цель поправок — избежать бесконтрольного вывода промышленных зон в коммерческие и жилые объекты.

«Решения о смене функционального назначения данных земельных участков будут проходить через тщательный анализ возможных негативных последствий для региона», — отметил Киракосян.

Депутат Кирилл Лаврентьев, в свою очередь, подчеркнул, что необоснованный вывод производственных территорий из целевого оборота означал бы потерю стратегических мощностей.

«Нельзя жертвовать потенциалом региона ради сиюминутной выгоды. Наша задача — сохранить и развивать производственную базу, чтобы область оставалась сильной и самодостаточной», — сказал парламентарий.